На Мастерскую новых медиа подали уже более 3,5 тыс заявок

В 2026 году продолжается заключительный набор на федеральную образовательную программу «Мастерская новых медиа». На данный момент конкурс объединил свыше 3,5 тыс. специалистов в сфере медиа и PR, а также руководителей средств массовой информации из всех субъектов России, Беларуси и Абхазии, сообщила пресс-служба «Мастерской новых медиа».

Лидерами по количеству поданных заявок стали Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Удмуртия, Краснодарский и Ростовская области, а также Югра, Челябинская область и Ставропольский край. Среди претендентов — медиаменеджеры и управленцы в медиаотрасли, блогеры, SMM-специалисты, журналисты и ведущие, представители пресс-служб, организаторы мероприятий, лидеры общественного мнения, политтехнологи и главные редактора. Они представляют ведущие федеральные и региональные СМИ, а также корпоративный сектор, бизнес-структуры и холдинги.

Претенденты направляют заявки на три образовательных направления: «Медиакоммуникации», «Связи с общественностью» и «Высшая школа новых медиа». Участники, прошедшие конкурсный отбор, будут приглашены в Москву, где в течение 2026 года пройдет обучение. Учебный план включает взаимодействие с признанными экспертами индустрии: Алексеем Гореславским, Арамом Габреляновым, Владимиром Табаком, Эрнестом Мацкявичюсом, Кристиной Потупчик, Александром Цыпкиным и другими, а также разбор персональных кейсов и задач, поставленных заказчиками, создание новых медиапроектов и запуск информационных кампаний по социально значимым темам.

Так, к Неделе космоса в России «Мастерская новых медиа» совместно с Роскосмосом организовали хакатон #СмотриВверх. Представители медиасферы со всей страны искали собственные ответы и доказывали: космос — это не только история. Они рассказывали о космических разработках, которые делают жизнь проще, писали песни о космосе и снимали на них клипы, работали над короткометражными фильмами и запускали мультимедийные проекты. Их контент собрал более 4 миллионов просмотров. А к 1 мая выпускники «Мастерской новых медиа» запустили акцию #ТрудКрут.

По завершении обучения выпускники станут частью самого масштабного сообщества медиаспециалистов России, получат новые карьерные перспективы и поддержку своих инициатив. В частности, проекты с участием выпускников «Мастерской новых медиа» получают преимущество в конкурсах Института развития интернета.

«Мастерская новых медиа» — это программа для медиа- и PR-технологов. Она формирует и развивает крупнейшее сообщество, которое отстаивает информационный суверенитет России, управляет медиаполем и формирует конструктивное и развивающее медиапространство. Программа создана «Диалогом» и Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей».