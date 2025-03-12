На машиностроительном заводе Орехово-Зуева прошла ярмарка трудоустройства

Первая в 2025 году ярмарка трудоустройства «На работу за один день» прошла на Демиховском машиностроительном заводе Орехово-Зуева, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сейчас на заводе наиболее востребованы слесари механосборочных работ, слесари-электромонтажники, штамповщики, машинисты крана, станочники, инженеры-технологи. Ярмарку трудоустройства «На работу за один день» посетило более 20 жителей Орехово-Зуевского округа и соседних муниципалитетов.

Среди участников ярмарки были и профессионалы, и люди, желающие впервые попробовать силы на производстве. С кандидатами провели собеседования и ознакомили с будущими рабочими местами. В ходе ярмарки на завод устроились претенденты на вакансии сверловщик, кладовщик, водитель автомобиля. Многие посетители внесены в резерв.

ДМЗ организует акции «На работу за один день» с прошлого года. Следующая ярмарка трудоустройства запланирована на май.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.