На лыжной трассе в Лыткарино заработала снежная пушка

С наступлением отрицательной температуры на лыжной трассы «Волкуша» города Лыткарино включили снежные пушки для дополнительного оснежения, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Пушка функционирует в условиях стабильной холодной погоды. Вода для этой установки поступает из карьера Волкуша. Минимальная температура, при которой возможно использование пушки, составляет -4… -5 градусов Цельсия.

«Когда вода соприкасается с холодным воздухом, она кристаллизуется и превращается в искусственный снег. Если температура выше -4 градусов, распыляется только вода, так как она не успевает кристаллизоваться», — рассказал лыжник Роман Валяев.

В данный момент стабильно функционируют две пушки. Они используются только для засыпки лыже-роллерной трассы протяжённостью 2,25 километров, так как к ней имеется доступ к электричеству и колодцам с водой. Пушка работает как днем, так и ночью.

Днем используется только одна пушка, чтобы не создавать помех для лыжников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.