На лыжероллерной трассе в Лыткарине с 1 июня заработает современное освещение

С 1 июня на лыжероллерной трассе в лесопарке Волкуша в Лыткарине начнет работать система современного освещения. Это позволит спортсменам и любителям активного отдыха тренироваться и кататься даже в вечернее время, сообщает пресс-служба администрации округа.

Трасса длиной около 3 км с асфальтовым покрытием была построена с участием экспертов Федерации лыжных гонок Москвы. Она соответствует современным требованиям: имеет ширину от 4 до 6 метров, оборудована контруклонами, дренажной системой и теперь — полноценным освещением.

Как отметил начальник отдела архитектуры Алексей Артемов, ЛРТ стала круглогодичной частью легендарной трассы Волкуша. Рядом размещены павильон Спортивной школы, парковка и модульный туалет. Катание — бесплатное, трасса популярна у жителей и спортсменов.

Освещенная трасса — еще один шаг к развитию доступной спортивной инфраструктуры в Лыткарине.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.