Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области сообщает о начале активной фазы летнего благоустройства детских игровых и спортивных площадок. Глава ведомства Владислав Мурашов заявил о важности обеспечения безопасности на детских площадках, сообщает пресс-служба министерства.

Зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов отметил, что на территории региона насчитывается более 19 тыс. детских и спортивных площадок.

«Во время весеннего и летнего благоустройства наши инспекторы уделяют им особое внимание — тут важна каждая деталь: от конструктивных элементов до состояния песочниц. В этом году выявлено 1 260 дефектов, и уже больше половины оперативно устранены. В основном это граффити, покраска и ремонт резинового покрытия. Аварийные дефекты, в свою очередь, влияющие на безопасность жителей, должны быть устранены в течение суток, а также необходимо временно ограничивать доступ детей на площадку до приведения оборудования в нормативное исправное состояние», — отметил Мурашов.

Что проверяет инспекторский состав министерства?

наличие аварийных и сломанных элементов детских игровых площадок;

состояние конструктивных элементов и наполнение детских песочниц;

необходимость покраски игровых форм;

наличие вандальных надписей и граффити;

состояние амортизирующего покрытия.

В случае обнаружения проблем рекомендуем сразу обратиться в территориальное управление вашего городского округа.

С полным списком ТО, их адресами и контактными телефонами можно ознакомиться на официальном сайте министерства по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.