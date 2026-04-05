На летящем к Луне корабле Orion возникли проблемы с туалетом из-за обледенения

Отмечается, что это не первые неполадки, возникшие во время миссии. До этого в ходе полета корабля возникли проблемы с туалетом на борту.

«Мы попытались выпустить воздух из бака для сточных вод, который подключен к туалету. У нас возникли с этим проблемы из-за предполагаемой закупорки, как мы думаем, вероятно, из-за льда», –рассказал руководитель миссии Artemis II Джадд Фрилинг.

Ракета-носитель SLS с космическим кораблем Orion взлетела 1 апреля в 18:35 по местному времени с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида. Миссия называется «Артемида-2».

Согласно планам, астронавты НАСА Кристина Кук, Рид Вайсман, Виктор Гловер и канадец Джереми Хансен облетят Луну. Они будут находиться на расстоянии почти восемь тыс. километров от ее поверхности. Затем они вернутся на Землю.

Суммарно миссия будет идти 10 суток. Прошлая пилотируемая миссия к Луне была в декабре 1972 года. Та американская экспедиция называлась «Апполон-17». Если астронавты дождутся успеха, то они будут на рекордном для человека расстоянии от Земли.

