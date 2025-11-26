На круговом движении в Раменском засияет новогодняя елка

На круговом движении вместо въездной стелы «Раменское — капелька России» будет установлена новогодняя елка, сообщили в пресс-службе округа.

В рамках подготовки к торжествам, по решению администрации Раменского муниципального округа, в начале декабря на привычном месте арт-объекта планируется установить красивую новогоднюю елку. Она станет ярким символом праздника для жителей и гостей округа в этот особенный период.

После завершения новогодних торжество «Капелька» вернется на свое место, но уже в обновленном и улучшенном виде.

Также к 1 декабря в Раменском парке установят три новогодние ели, а в день открытия зимнего сезона в Раменском пройдет праздничная программа. Вся территория парка будет оформлена в соответствии с концепцией «Зима в Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.