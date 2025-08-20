Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

сегодня в 21:31

На КПО «Нева» в Солнечногорске увеличилась выработка стекла

На КПО «Нева» в городском округе Солнечногорск за семь месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 25% выросла выборка стеклянной тары. Так, за 2024 на переработку отправили более 8 тыс. тонн стекла. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Вторично переработанное стекло становится востребованным материалом в таких отраслях, как производство строительных и изоляционных материалов, освещение, домашний декор и упаковка. Этот материал привлекает внимание компаний, стремящихся внедрять экологически чистые технологии.

Первичное стекло — это продукт, образующийся в процессе плавления минеральных и химических компонентов, включая кварцевый песок, буру и полевые шпаты. Это один из древнейших сырьевых материалов, используемых человечеством тысячи лет.

На протяжении веков стекло имело множество различных применений — из него производят упаковку, оконное стекло, посуду и изоляционные материалы.

Это сырье отлично подходит для вторичной переработки. Каждая тонна стекла, отсортированная на КПО — это вклад в создание чистой и безопасной окружающей среды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.