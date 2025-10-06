На КПО «Нева» в Солнечногорске увеличилась выборка картона за летний период

В летний период на комплексе по переработке отходов «Нева», расположенного на территории городского округа Солнечногорск, объем сбора картона увеличился практически вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Как сообщили специалисты из цеха сортировки, синие баки стали приходить с более чистым и правильно отсортированным вторсырьем, что упрощает процесс сортировки, и как следствие увеличились отгрузки переработчикам. В среднем с начала лета в месяц отгружается 600 тонн картона.

Картон — одна из самых востребованных фракций у переработчиков. Примеры изделий из переработанного картона:

Упаковка для продуктов и техники.

гофрокоробки для перевозки грузов.

Лампы и мебель в экостиле.

Игрушки и развивающие игры для детей.

Канцелярия: тетради, папки, обложки книг.

Обувные и одежные вставки.

Если у вас нет возможности сдать вторичные ресурсы в пункты приема, достаточно просто положить их в отдельный пакет, тщательно завернуть и отправить в синий контейнер на контейнерной площадке. В этом случае они обязательно доедут до комплекса в чистом виде.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.