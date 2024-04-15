На конференции «Финтех-2024. Направления развития» рассказали о ключевых трендах цифровой трансформации финотрасли

На протяжении последних нескольких лет устойчивым трендом в страховой отрасли является digital-трансформация бизнеса. Игроки рынка выстраивают кросс-отраслевое и цифровое взаимодействие с партнерами, активно внедряют технологии интернета вещей (IoT) и искусственного интеллекта (AI). Вместе с этим растут риски, вызванные внедрением цифровых решений, сообщила член совета директоров Стархового Дома ВСК Ольга Сорокина на конференции КоммерсантЪ «Финтех-2024. Направления развития».

Сорокина рассказала, как страховщики внедряют и масштабируют IT-решения и взаимодействуют с регулятором и другими игроками рынка в процессе цифровизации.

Со стартом цифровой трансформации финотрасли вызовы, которые перед компаниями возникают на рынке, значительно изменились. Раньше компании искали новые бизнес-модели и цифровые решения, а сейчас для них главное — адаптировать существующую модель под новые меняющиеся рыночные реалии. Для этого нужна развитая IT-архитектура и наличие платформенных решений. К примеру, в настоящее время многие крупные финансовые игроки на рынке, в том числе и ВСК, работают с использованием микросистемной архитектуры. При этом еще 5 лет назад в отрасли применяли монолиты, которые работали на коробочных заграничных решениях.

Также важным этапом цифровизации стал переход страховщиков к человекоцентричной и клиентоцентричной модели бизнеса, которая заключается как в удержании действующих, так и в привлечении новых клиентов путем разработки сервисов для людей, не купивших страховку. Самым наглядным примером является ОСАГО. Компания ВСК оптимизирует урегулирование ДТП и уже сегодня предлагает оформление страхового случая в два клика. Таким образом, удобный сервис предоставляется не только клиенту Страхового Дома, но и пострадавшей стороне.

Клиентоцентричную модель широко применяют и в медстраховании. В основном в ДМС, когда работодатель покупает полисы своим сотрудникам. Во время заключения договора страховщик не знаком с анамнезом потенциальных клиентов, их возрастом и не может спрогнозировать вероятность страхового события. Так на первый план в бизнес-модели выходят сервисы для превенции заболеваний. Компаниям в этом помогают технологии — интернет вещей и искусственный интеллект.

Медицина является чувствительной сферой с точки зрения уязвимости персональных данных. Именно поэтому важно налаживать взаимодействие государства и бизнеса таким образом, чтобы все тестовые цифровые модели работали с применением обезличенных данных в безопасной среде.

К примеру, сегодня Минцифры предоставляют разработчикам решений в области здравоохранения доступ к медицинским датасетам (обезличенным данным граждан).

Кроме того, неотъемлемым шагом в развитии цифровизации является создание инфраструктурных решений, которые позволят безопасно получать и обрабатывать информацию. Пример — платформа коммерческих согласий, позволяющая выдавать, изменять и отзывать согласия на обработку, хранение и передачу персональных данных пользователей в режиме «единого окна» по модели OpenAPI. Это решение стимулирует быстрое и безопасное внедрение и развитие технологий в процессы бизнеса.

«С внедрением технологий у бизнеса возрастает потребность в обмене данными. И главный вопрос сегодня — безопасность передачи информации. Здесь большой потенциал мы видим в Open API — проект сможет решить множество поставленных перед отраслью задач. Второе важное направление — создание инфраструктурных решений, которые обеспечат кросс-отраслевое взаимодействие», — отметила член Совета директоров Страхового Дома ВСК Ольга Сорокина.

Она уточнила, что главным условием для цифровой трансформации рынка является синергия разных игроков. А вместе со скоростью внедрения технологий увеличиваются и разные виды рисков, в том числе мошенничества.

«Наша задача — совместно работать над решением данных проблем, как на уровне частного бизнеса, так и на уровне государства», — добавила Сорокина.