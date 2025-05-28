На комплексе по переработке отходов Подмосковья провели экскурсию для студентов

Делегация министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области совместно с группой студентов Государственного университета управления посетила комплекс по переработке отходов «Нева» в Солнечногорске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках визита студенты посетили производственные объекты:

мусоросортировочный цех;

участок утилизации неперерабатываемых пластиков;

цех компостирования органических отходов;

склад вторичных ресурсов;

экспериментальную теплицу с техническими грунтами для выращивания экзотических растений;

очистные сооружения фильтрата с осмотром технологического оборудования и продуктов очистки.

«В конце прошлого года Министерство подписало соглашение о взаимодействии с Государственным университетом управления. Уже с 1 июня студенты начнут проходить практику на базе нашего ведомства. КПО „Нева“ стал одним из этапов взаимодействия, предоставляя возможность для практического обучения и научной деятельности», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

На комплексе «Нева» автоматизировано 83% всех процессов управления. Это — новый этап в подготовке будущих управленцев и специалистов, стремящихся работать в отрасли.

«Государственный университет управления уже более 100 лет готовит кадры для промышленности и других отраслей экономики. По запросу Минчистоты Московской области планируем открытие профильной кафедры для целенаправленной подготовки специалистов в отрасли городского хозяйства и обращения с отходами. Мы хотели бы внести вклад в развитие региона, предложив собственные разработки в области оптимизации расходов, улучшения экологической обстановки и совершенствования логистики Подмосковья. Конечно, важным шагом в реализации этих планов станет долгосрочное сотрудничество с КПО области», — сказала проректор государственного университет управления Мария Карелина.

В рамках визита студенты получили представление о полном производственном цикле переработки и возможностях вторичного использования различных фракций отходов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.