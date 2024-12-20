На Коломенской подстанции скорой помощи действуют меры поддержки

Три новых водителя трудоустраиваются в эти дни на Коломенскую подстанцию скорой медицинской помощи. Кандидаты уже подали документы и проходят медкомиссию, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Кадровое обеспечение, укомплектованность автомобилями и другие рабочие вопросы коллектив Коломенской подстанции скорой медицинской помощи обсудил с заместителем министра здравоохранения Московской области Еленой Штукиной во время ее визита в муниципалитет. На встрече также присутствовали Глава Городского округа Коломна Александр Гречищев и главный врач областной станции скорой медицинской помощи Константин Маслов.

«Наши встречи с коллегами проходят на регулярной основе. Именно на них мы можем оценить условия работы сотрудников и понять основные направления того, что надо изменить комплексно. Один из озвученных ранее вопросов — по начислению зарплаты — решен, сформирована удобная форма расчетных листков», — отметила Елена Штукина.

Фельдшеры, врачи, медсестры и водители получили разъяснения по многим важным моментам — это, например, обеспечение формой и изменения в ее моделях с учетом пожеланий выездных бригад, порядок начисления выплат стимулирующего характера, приобретение необходимых для работы новых планшетных устройств. Был затронут и вопрос ремонта здания подстанции в Коломне.

Коломенская подстанция скорой помощи, включающая в себя посты Непецинский и Озерский, принимает в среднем 190 вызовов в сутки. Ежедневно выходит на линию 28 бригад. Укомплектованность медицинским персоналом и водительским составом сейчас составляет 96 процентов. Для привлечения кадров действуют меры поддержки — например, работникам предоставляется компенсационная выплата на аренду жилья, введена система наставничества и доплата для молодых специалистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.