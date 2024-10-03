На Камчатке спасатели МЧС РФ поливают застрявших на мелководье косаток
МЧС РФ: сотрудники спасают застрявших на мелководье косаток на Камчатке
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Спасатели дошли до застрявших на мелководье косаток на Камчатке. Они попали в природную ловушку в двух километрах от зоны, где застряли в прошлый раз, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
В спасении косаток участвуют не только спасатели ведомства, но и волонтеры. Они обливают морское млекопитающее водой, чтобы не допустить пересыхания кожи.
Утром в среду группа, состоящая из четырех косаток, застряла рядом с населенным пунктом Устьевое Соболевского района на Камчатке. Дно было с илом, и катерам МЧС РФ было сложно доехать до млекопитающих. Поэтому спасатели поливали их водой и ждали прилива.
Ближе к полуночи в среду косатки смогли начать плыть по направлению к открытому морю самостоятельно. Однако они прошли всего два километра и снова застряли.