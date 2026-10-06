На юге Подмосковья открыли первый класс с углубленной образовательной программой

Сбер и Лицей № 23 города Подольска заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали заместитель управляющего Южным отделением Среднерусского банка Сбербанка Марина Белокрылова и директор лицея Татьяна Дрожжина. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Соглашение предусматривает раннюю профориентацию школьников и создание технологических профильных классов с углубленным изучением математики, информатики и экономики.

Банк поддержит дополнительные образовательные программы математической и финансово-экономической направленности, а также совместные акселерационные программы по развитию молодежного технологического предпринимательства. Для лицеистов будут проходить мастер-классы, круглые столы, квесты и образовательные форумы с участием экспертов Сбера и партнеров банка.

Первым шагом в рамках реализации соглашения стало открытие СберКласса — первого в Южном округе. Это образовательный проект, который знакомит школьников с современными профессиями, технологиями, предпринимательством, финансовой грамотностью и востребованными навыками.

Заместитель управляющего Южным отделением Среднерусского банка Сбербанка Марина Белокрылова отметила, что первый СберКласс в Южном округе открылся в подольском лицее № 23.

«Мы будем знакомить ребят с современными технологиями и профессиями, учить финансовой грамотности и безопасному поведению в сети. Это вклад в поколение, которое через несколько лет само будет создавать новые продукты и сервисы», — отметила Белокрылова.

Директор Лицея номер 23 Татьяна Дрожжина отметила, что для учебного учреждения это партнерство — возможность дать ученикам то, чего не найти в учебниках: живой опыт специалистов большой технологической компании.

«Профильные классы, встречи с экспертами, практические проекты — все это помогает ребятам раньше понять, что им интересно, и осознанно выбрать путь после школы», — подчеркнула Дрожжина.