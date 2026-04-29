На юг России идут залповые ливни: реки могут выйти из берегов
Фото - © Медиасток.рф
С 1 по 4 мая в Краснодарском крае пройдут залповые ливни, предупредил губернатор Вениамин Кондратьев. В регионе также может подняться уровень рек, сообщает «Бриф24».
По данным Гидрометцентра, в начале мая в регионе ожидаются интенсивные осадки. Из-за этого возможен подъем воды в реках до опасных отметок.
Кондратьев поручил главам районов перевести силы и средства в режим повышенной готовности.
«Мониторинг рек ведут больше 300 автоматических датчиков. Тем не менее на местах должен быть обеспечен дополнительный визуальный контроль. В зонах, где возможен выход воды из берегов, необходимо максимально усилить наблюдение», — написал губернатор в соцсетях.
Глава региона также поручил дополнительно проверить системы оповещения и готовность пунктов эвакуации на случай подтоплений.
