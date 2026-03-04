На Юбилейном озере в Электростали состоялся турнир по подледному лову

В Электростали прошли лично-командные состязания по подледной рыбалке, участниками которых стали сотрудники входящего в Топливный дивизион Росатома Машиностроительного завода (АО «МСЗ») и его дочерних структур. Мероприятие прошло на льду водоема Юбилейный, сообщает пресс-служба предприятия.

Более тридцати любителей зимней ловли боролись за звание лучших в составе команд. Общий вес выловленной рыбы превысил 5 кг.

«Машиностроительный завод и экология — понятия неразделимые. Мы регулярно участвуем в акциях по озеленению городских территорий и субботниках, уже дважды проводили зарыбление водоема Юбилейный. И сегодняшние соревнования позволили атомщикам в очередной раз приблизиться к природе, ощутить ее живую энергию», — отметил главный идейный вдохновитель проекта, начальник отдела по связям с общественностью АО «МСЗ» Денис Хрящев.

Он добавил, что сверление лунок во льду насыщает воду кислородом, что благоприятно влияет на всю экосистему водоема.