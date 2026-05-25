На Ямале обновят приложение карты «Морошка» к осени

Власти Ямала готовят редизайн мобильного приложения карты «Морошка» и планируют расширить его функции. Обновленную версию намерены запустить к осени, сообщает «Север-Пресс» .

Старший советник губернатора Ямала Елена Карпова рассказала, что разработчики полностью переработают мобильное приложение «Морошки», сделав его более удобным для пользователей.

«Полностью хотим изменить мобильное приложение „Морошки“. Сделать его более удобным. Хотим сделать так, чтобы человек мог на главное меню собрать только то, чем пользуется», — рассказала Карпова в пресс-центре «Север-Пресса».

По ее словам, в приложение планируют добавить функцию оплаты занятий. Сейчас пользователи могут только записаться на них.

По итогам прошлого года цифровой сервис «Единая карта жителя Ямала „Морошка“» вошел в тройку лучших PR-проектов России. Проект получил высокую оценку как пример внедрения технологий, влияющих на имидж региона.

