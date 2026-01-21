На Ямале из-за 40-градусных морозов детям отменили занятия в школах

В ряде городов Ямала в связи с крепкими морозами до минус 40 градусов для школьников из первой смены отменили уроки. Детям рекомендовали оставаться дома, сообщает «Север-Пресс» .

Департамент образования Нового Уренгоя сообщил, что в связи с неблагоприятной погодой ученики с 1 по 7 класс (первая смена) освобождены от занятий. При этом родителей попросили внимательно отслеживать информацию, публикуемую школой, и вовремя сообщать классному руководителю о принятом решении оставить ребенка дома.

Утром 21 января в Новом Уренгое зафиксирована температура минус 37 градусов при южном ветре, дующем со скоростью 3 м/с.

В Салехарде, Ноябрьске, Лабытнанги и Харпе объявлены актированные дни для учеников с 1 по 8 класс первой смены. Городские службы ЕДДС информируют, что температура воздуха упала до минус 38 градусов, а скорость ветра составляет 4 м/с. Пребывание детей на улице при такой погоде признано небезопасным. В Надыме разрешено не посещать занятия учащимся начальной школы (с 1 по 4 класс), где зафиксированы минус 35 градусов и ветер до 2 м/с.

