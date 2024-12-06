На инвестпортале Подмосковья запустили сервис технической поддержки

На инвестиционном портале Московской области запустили сервис «Техподдержка» , который позволит пользователю решить вопросы, связанные с работой на платформе, предложить нововведения. Об этом рассказали в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Новый сервис «Техподдержка» создан с целью повышения эффективности при пользовании инвестпорталом Московской области. В частности, с помощью формы обратной связи пользователи смогут оперативно решить возникающие вопросы по взаимодействию с платформой. Кроме того, через сервис «Техподдержка» можно оставить предложения по доработке технических моментов или нововведениям для повышения удобства пользования.

Переписка пользователя со специалистами технической поддержки ведется в личном кабинете. Для входа в личный кабинет пользователю необходимо авторизоваться на инвестиционном портале Московской области.

В случае возникновения сложностей с авторизацией необходимо заполнить «Аварийную форму» на странице сервиса «Техподдержка», описать проблему и оставить контакты для связи.

На инвестпортале Подмосковья можно найти подробную информацию о мерах поддержки предпринимателей и подать заявку на их получение, найти доступные локации для размещения бизнеса с помощью инвесткарты, обратиться в ЦУР «Бизнес» с вопросом или проблемной ситуацией, а также воспользоваться рядом других сервисов для инвесторов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.