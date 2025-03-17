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На горячую линию поступило почти 560 обращений после теракта в «Крокусе»

На горячую линию Соцфонда по вопросам выплат пострадавшими во время теракта в «Крокус Сити Холле» и их семьями за время действия этого канала поступило 559 обращений, сообщает РИА Новости .

«Была организована горячая линия по вопросам получения выплат. За время работы на нее поступило 559 обращений», — говорится в сообщении.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. Вооруженные террористы ворвались в полный концертный зал и начали хаотично расстреливать людей, а затем подожгли здание. Трагедия унесла 145 жизней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что созданием мемориала в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» займется собственник концертного зала.

«Собственник занимается этим. Это все-таки частная собственность», — подчеркнул глава региона.