На гастрономической выставке в Дубне фаворитом стали пельмени с редькой

В честь Дня пожилого человека в Дубне провели выставку урожая и блюд из него. Самыми популярными у гостей праздника стали пельмени из редьки по особому рецепту, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Есть секретный ингредиент, который сама кулинар никому не рассказывает — говорит, любовь», — рассказала Галина Финадеева, председатель Совета ветеранов Левобережья.

К выставке-дегустации готовились три месяца. Принять участие в ней могли все жители города, но в первую очередь праздник был посвящен Дню пожилого человека. Ветераны подготовили также выставку рукоделия и участвовали в концертной программе. В Дубне работают секции в рамках «Активного долголетия» и многочисленные кружки для людей «серебряного возраста» — хоровое пение, танцы и другие.

Ветеранов не оставили без внимания медики Дубненской больницы. В «городке здоровья» можно было пройти полное обследование и сделать прививку от гриппа и пневмококковой инфекции.

«Наши ветераны очень активные: участвуют в спортивных соревнованиях и творческих объединениях, занимаются патриотическим воспитанием. Мы всегда с ними на связи. Искренне желаю всем представителям старшего поколения доброго здоровья и любви близких!», — подчеркнул глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.