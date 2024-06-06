На форуме в Орехово-Зуеве обсудили профилактику терроризма в молодежной среде

Форум на виртуальной площадке Орехово-Зуевского ГГТУ, посвященный профилактике и борьбе с проявлениями экстремизма и терроризма в молодежной среде, собрал более 300 участников из 21 региона России и представителей Республики Кыргызстан. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Президент ГГТУ Надия Юсупова открыла мероприятие, подчеркнув важность профилактики насилия и агрессии среди молодежи. Эксперты из Истринского профессионального колледжа–филиала ГГТУ представили результаты исследования по профилактике девиантного поведения. Ирина Недосекина и Татьяна Кондратюк продолжили дискуссию, обсуждая методы профилактики экстремизма и формирования толерантности, а также борьбу с буллингом.

В рамках форума выступили школьные педагоги, включая Татьяну Танько, которая рассказала о коррекции поведения детей с ограниченными возможностями здоровья через арт-терапию. Кристина Лунева поделилась опытом организации работы по профилактике терроризма и экстремизма в Верхнедонской гимназии. Светлана Мармыль и Полина Купч обсудили свой опыт в профилактике экстремистской деятельности и воспитательной работы против экстремизма и терроризма.

Онлайн-марафон стал значимым шагом к созданию безопасной образовательной среды, способствующей здоровью и благополучию учащихся и педагогов. Мероприятие подчеркнуло необходимость совместных усилий в борьбе с экстремизмом и терроризмом, а также важность обмена опытом и знаниями между образовательными учреждениями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.