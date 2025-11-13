На форуме «Энергетика и гражданское общество» назвали лауреатов премии Байбакова

Коллектив «Газпромнефть — смазочные материалы» удостоен общественной Премии имени Н. К. Байбакова за вклад в решение задач устойчивого развития энергетики и общества. Церемония вручения состоялась в рамках Московского форума «Энергетика и гражданское общество–2025».

«Газпромнефть-СМ» стабильно является одним из лидеров рынка смазочных материалов. Только за последний год мы первыми в России запустили промышленный выпуск белых масел и начали производство сульфонатных присадок полностью на основе отечественного сырья. За всеми успехами и достижениями компании стоит большая команда профессионалов, мы гордимся нашими сотрудниками, а очередное признание на всероссийском уровне является еще одним подтверждением высокой квалификации коллег», — отметил генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Лауреатами стали начальник отдела технической поддержки индустриальной продукции Илья Иванов, начальник управления технического развития и реализации проектов Ярослав Тресков и начальник отдела технической поддержки специальной продукции Алексей Китанин. Сотрудники компании регулярно получают отраслевые награды: в текущем году почти 200 специалистов были отмечены благодарностями и почетными грамотами, в том числе от Министерства энергетики РФ.

Премия имени Н. К. Байбакова была учреждена Ассоциацией «Энергетика и гражданское общество» для поощрения ученых, специалистов, предпринимателей, представителей СМИ, общественных деятелей и граждан, внесших значительный вклад в развитие науки, техники, строительства, организацию производства и эколого-энергоэффективное развитие экономики страны.

«Премия имени Байбакова на протяжении более чем двадцати лет выделяет проекты, которые не просто отвечают задачам сегодняшнего дня, а определяют контуры энергетики будущего. Прогресс рождается там, где человек и технологии действуют в согласии с природой и экономикой, а инновации подчинены идее устойчивости. Поэтому мы считаем важным отмечать тех, кто делает этот баланс возможным — создавая решения, которые двигают вперед отрасль, страну и общество», — пояснил врио президента Ассоциации «Энергетика и гражданское общество» Сергей Пацерковский.

«Газпромнефть — смазочные материалы» специализируется на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей. Компания входит в число лидеров рынка. Продукция выпускается на собственных производственных площадках, а ее ассортимент включает около 1000 наименований для всех секторов рынка.