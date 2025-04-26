На Форуме безопасного Интернета обсудили главные проблемы Сети и пути их решения

В Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» 25 апреля состоялся XIV Международный Форум безопасного Интернета, организованный Лигой безопасного Интернета и Национальным центром помощи пропавшим и пострадавшим детям. В этом году главной темой мероприятия стали «Современные вызовы и угрозы безопасности детей в сети Интернет», сообщила пресс-служба Лиги безопасного Интернета.

В эпоху цифровых технологий пользователи сталкиваются с огромным количеством информации, среди которой встречается не только полезная, но и вредоносная. Особенно уязвимыми в этом потоке оказываются дети и подростки, как подчеркнула во время пленарного заседания Екатерина Мизулина, глава Лиги безопасного Интернета и член Общественной палаты РФ.

«Тема безопасности в сети Интернет сейчас волнует практически каждого россиянина. Об этом говорят цифры, факты, потому что только за 2024 год мы получили в адрес нашей организации 1 миллион 12 тысяч обращений от жителей России в связи с фактами распространения опасного контента в сети Интернет, различными преступными действиями», — отметила директор Лиги безопасного Интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

Среди ключевых угроз, с которыми сталкиваются пользователи, — кибермошенничество, фишинг, зависимость от соцсетей, информационный шум и многое другое.

Как подчеркнула председатель Попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская, каждая страна ищет свои пути противодействия этим угрозам. Одни ведут переговоры с IT-компаниями, другие ограничивают доступ несовершеннолетних к соцсетям, третьи ужесточают законы. Однако без международного сотрудничества справиться с этими вызовами будет сложно.

«Сегодня здесь, на „Форуме безопасного Интернета-2025“, мы поднимаем этот аспект — международного сотрудничества и взаимодействия — на новый уровень. В этой связи я хотела бы поблагодарить Президента Объединенных Арабских Эмиратов, Его Величество шейх Мухаммад ибн Заид ибн Султан Аль Нахайян за оказанное нам доверие и возможность внести свой посильный вклад в налаживание обмена опытом в вопросах детской безопасности и в развитие двусторонних отношений между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами», — сказала Мильская.

Мильская добавила, что в ОАЭ применяют уникальные методы защиты детей от вредоносного контента. Для обмена знаниями Национальный центр стал площадкой для тренингов, в которых участвуют более 37 специалистов из МВД, СК РФ, МЧС и волонтеры.

Директор Центра защиты детей Министерства внутренних дел ОАЭ Халед Мохаммед Алькааби/ Khaled Mohammed Alkaabi пояснил, что взрослые обязаны научить детей безопасному поведению в Сети — так же, как учим их переходить дорогу. Важно быть открытыми, спрашивать, чем они занимаются онлайн, объяснять, с кем можно общаться, а с кем — нет.

«Есть несколько шагов, которые помогут сделать их жизнь более безопасной. Мы должны общаться с детьми, должны быть честными, открытыми с ними, спрашивать, что они делают в онлайне и с кем они общаются. Дайте им понять, что они могут подойти к вам в любой момент, если что-то идет не так. Мы должны работать вместе, дать понять им, что правильно, а что неправильно в онлайне. И, конечно же, заботиться о безопасности и объяснять им, что нельзя делиться личными данными. Есть инструменты безопасности, есть настройки, которые могут помочь им заблокировать вредный контент. Мы должны давать им личный пример. Дети учатся, когда берут пример с нас», — рассказал Халед Мохаммед Алькааби.

Сергей Налобин, заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ, назвал этот обмен опытом важным шагом в международном сотрудничестве.

«Сегодня к нам присоединилась представительная делегация коллег из Объединенных Арабских Эмиратов, я посмотрел, что это очень серьезные эксперты. И для нас, для нашего общества, это очень хорошая возможность обменяться с ними опытом. Мы в МИДе как раз хотели бы поддержать ваш настрой. Считаем, что возможность изучения тех лучших мировых практик, которые есть в области борьбы с угрозами, которые существуют для безопасности детей в сети Интернет, это действительно исключительно важная возможность. Нам нужно смотреть широко по всему миру, отбирать те полезные практики, которые есть у наших партнеров, у наших друзей. И, конечно, МИД здесь готов оказывать необходимое экспертное содействие в плане мониторинга, потому что изучение лучших международных практик имеет прикладное значение уже здесь для того, чтобы нам эту проблему совместно решить и обеспечить безопасность наших детей», — подчеркнул Сергей Налобин.

Еще одной острой темой форума стала зависимость от гаджетов. Генеральный директор автономной некоммерческой организации «Институт развития интернета» Алексей Гореславский привел данные исследований.

«Пара цифр от нашего партнера — компании Mediascope, которая внимательно изучает все данные по России: 53% детей от 4 до 8 лет, вдумайтесь, от 4 до 8, и 70% детей 9-17 лет не менее часа в день смотрят контент. Это сериалы, это блогерские программы, это выпуски новостей, это короткие видео и так далее. Это очень много. Россиянин проводит в смартфоне 5 часов 30 минут в день. Это тоже свежие данные Mediascope за 2024», — сказал Алексей Гореславский.

Далее стартовали тематические секции. Среди самых обсуждаемых были вопросы, посвященные индустрии видеоигр, правовому регулированию материалов в сети, спикеры говорили о необходимости создания позитивного контента, наполненного правильными смыслами и ценностями, о видах обмана в Интернете, о возможностях применения технологий искусственного интеллекта.

Так, в ходе сессии «Искусственный интеллект: перспективы развития и правового регулирования» директор АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Андрей Воробьев рассказал о практике полезного применения ИИ-технологий.

«Мы занимаемся разработкой правил, вопросами обеспечения безопасного использования национального доменного пространства. Где нам помогает искусственный интеллект? Во-первых, в нашей повседневной работе. На сегодняшний день мы применяем технологии искусственного интеллекта даже при обработке документов от тех компаний, которые хотят получить статус аккредитованного регистратора доменов. Понятно, что это та самая история, где искусственный интеллект в первую очередь применим. На проверке, скажем так типовых обращений. Это то, о чем говорили, что вот банковских клерков, таких небольших чиновников как раз и заменит в первую очередь ИИ: на выполнении рутинных операций, когда можно документы загрузить и он все ошибки, зная шаблон, моментально проверит и просигнализирует об этом. Это не значит, что ИИ принимает решение, он помогает», — сказал директор АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Андрей Воробьев.

Однако искусственный интеллект помогает и мошенникам. Доля преступлений с использованием таких технологий стремительно растет. Спикеры Форума обсуждали и способы распознания таких схем обмана.

Мошеннические продукты, различные обманные схемы, сегодня стали мощным оружием. По данным МВД РФ, в 2024 году были зафиксированы заявления от 448 тысяч пострадавших от действий телефонных и кибермошенников. Также, по данным банков, только в январе 2025 года число мошеннических схем, связанных с фишингом и предложениями заработка в Интернете, увеличилось на 50% по сравнению с декабрем прошлого года.

«Для того, чтобы сейчас прийти на какую-то площадку электронных объявлений и начать обманывать людей, можно не знать вообще ничего. Нужно уметь регистрироваться в Telegram, найти нужного бота, дальше бот предоставит все необходимые обучающие материалы, сгенерирует фишинговую страницу. А организаторы схемы, они сидят за пределами нашей страны, поддерживают инфраструктуру, а также вкладывают деньги в развитие этой инфраструктуры. И, к сожалению, это приводит к тому, что огромное количество несовершеннолетних становится рядовыми низовыми мошенниками. И они, в первую очередь, попадают в поле зрения правоохранительных органов, причем зачастую они даже не понимают, что они по факту стали участниками транснационального преступного сообщества», — рассказал на секции «Мошенничество: как поставить заслон» директор по развитию сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Александр Вураско.

В ходе тематической секции «Суверенный Рунет для будущих поколений» поговорили о практике запретов и ограничений в сети.

«Если мы сейчас сравниваем YouTube и Rutube, что сравнивать невозможно, потому что мы рассуждаем в плоскости рыночной. YouTube, безусловно, опередит по количеству рекламодателей, по привлекательности. Поэтому нужно отказаться от парадигмы, когда мы рассуждаем с точки зрения экономики. Это тот случай, когда, я думаю, что экономить не надо и считать деньги особенно. Потому что речь идет о будущем нашей страны, о будущем нации и о суверенитете реальном. Надо понимать, что российский суверенитет начинается не только там, где проходят границы Российской Федерации. Этот суверенитет начинается в головах у людей, в душах, в сердцах. Вот там начинается суверенитет. Суверенитет начинается в том числе, как это ни странно и ни пафосно звучит, в кинотеатрах, в медиапотреблении. Поэтому в этом отношении, мне кажется, нужно думать. И я не сторонник серьезных ограничительных мер, потому что всякий раз вводя ограничительные меры, мы подталкиваем людей к поиску чего-то», — подчеркнул член Общественной палаты РФ, директор АНО «Фонд „Региональная политика“ Евгений Забродин.

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне участники Форума обратили особое внимание на ответственное отношение к созданию контента и важности правильной подачи исторической информации, отметили важность создания проектов, когда дети будут заняты в интересных проектах.

«В 2021 году мы начали реализовывать социально-значимый проект — „Главные детские песни“. Его цель — формирование активной гражданской и патриотической позиции через создание и распространение современного детского контента. Среди детей, которые задействованы в проекте, нет таких, которые бы заинтересовались деструктивным контентом. Это говорит о том, что если человека молодого увлечь в правильную среду и дать правильную установку, то он будет развиваться. У нас очень грамотная молодежь, в основе своей она слушается родителей, у нее есть критическое мышление», — отметил помощник генерального директора Музея Победы, медиатехнолог Андрей Жариков.

По итогам XIV Форума безопасного Интернета будет сформирован документ, который организаторы направят в Госдуму и в Совет Федерации.

«Все предложения, которые выскажут эксперты, участники Форума, мы традиционно оформляем в документ и всегда направляем и Вячеславу Викторовичу Володину, и Валентине Ивановне Матвиенко, как и большое количество различных предложений по изменению действующего законодательства. Это такая последовательная системная работа, которой мы стараемся заниматься и помогать законодателям формулировать идеи, формулировать нормы закона», — рассказала Екатерина Мизулина.

Далее участники обсудили игровую индустрию, правовое регулирование контента, создание позитивного медиапространства и использование искусственного интеллекта.