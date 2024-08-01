На форум «Территория смыслов» поступило более 10 заявок на место в 2024 году

Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов» становится все более популярным. В этом году на участие в мероприятии поступило по 10 заявок на место, передает корреспондент РИАМО.

Второй год подряд форум помогает организовывать Всероссийское сообщество детей и молодежи «Движение первых». Впервые на «Территории смыслов» присутствуют семьи с детьми.

Форум проходит в подмосковном Солнечногорске с 1 по 29 августа. На территории Мастерской управления «Сенеж» — образовательном центре президентской платформы «Россия — страна возможностей» — форум проходит шестой год.

В этом году состоится пять заездов: «Семья» (с 1 по 5 августа), «Созидание» (с 7 по 11 августа), «Служение» (с 13 по 17 августа), «Единство» (с 19 по 23 августа) и «Команда» (с 25 по 29 августа).

За все годы форум объединил больше 40 тысяч талантливых участников. В 2024 году 4 тысячи представителей молодого управленческого актива поучаствуют в мероприятиях в онлайн и офлайн-форматах.

Также в рамках форума можно поучаствовать в грантовом конкурсе от Росмолодежи и получить 1,5 миллиона рублей.