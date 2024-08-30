На фестивале в Подмосковье состоится сбор средств для жителей Курской области

В Королеве 7 сентября состоится гала-концерт II Московского областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках». В рамках программы благотворительный фонд «Путь детства» примет участие в акции «Курск, мы рядом. Доброе дело», организаторами которой является движение «Волонтеры Подмосковья». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В Королеве фонд «Путь детства» организует продажу неаполитанской пиццы на площади у ЦДК им. М. И. Калинина с 14:00 до 21:00. Все собранные средства будут перечислены организациям помощи жителям Курской области.

Также в рамках акции «Доброе дело» любой желающий может сделать онлайн-пожертвование на сайте помощь-героям.рф.

Ранее фонд «Путь детства» уже оказывал поддержку жителям Курской области. В середине августа этого года волонтеры фонда совершили поездку в Курск, где оказали помощь более 120 жителям региона, передав более 3 тонн гуманитарного груза в детский специализированный центр «Ассоль». 31 августа волонтеры снова отправятся с гуманитарной миссией в Курск.

Подробная информация о работе фонда доступна на сайте.

Благотворительный фонд «Путь детства» основан в 2016 году в Москве Сергеем Силиным, Маратом Синчихиным и Николаем Михниным. На сегодняшний день в работу фонда вовлечены более 300 волонтеров. Основной целью проекта является обеспечение детей самым необходимым в детских домах (социально-реабилитационных центрах, центрах помощи), а также развитие их творческих способностей и формирование духовно-нравственных качеств. Благотворительные акции фонда проходят регулярно 1 раз в 4 недели, проведено уже свыше 1 тыс. мероприятий. С начала работы фонда волонтеры оказали помощь более 100 детским домам, куда доставили более 150 тонн вещей первой необходимости.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что важно поставлять на передовую для бойцов, защищающих Курскую область от вражеского вторжения, все, что там необходимо.

«Это могут быть оснащение, дополнительная одежда и оборудование, и печки, и продукты, и рисунки», — сказал Воробьев.