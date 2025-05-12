На фестивале в Клину состоится конкурс по скоростному поеданию пиццы

17 мая 2025 года в Клину состоится VI Фестиваль крафтовой культуры «КлинМайFest». Он пройдет с 11.00 до 21.00 по адресу: г. Клин, Сестрорецкий парк и прилегающая к нему улица Мира, вход свободный, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В рамках гастрофестиваля состоится конкурс по скоростному поеданию 50-сантиметровой пиццы. Ожидается, что ее вес составит около 1 килограмма.

Соревнование пройдет в субботу, 17 мая, в 17:00 в амфитеатре Сестрорецкого парка.

В пять предыдущих лет гастрофестиваля конкурсным блюдом трижды становился килограммовый бургер (съедался в среднем за 10 минут). По одному разу конкурсным блюдом были килограммовая пицца (съедена за 7 с небольшим минут) и свиная рулька (съедена менее чем за 5 минут).

Получится ли у конкурсантов 2025 года съесть полметра сытной пиццы и установить при этом скоростной рекорд, выяснится уже в эту субботу. Сейчас организаторы конкурса в лице Управления социально-значимых проектов Администрации городского округа Клин, ведут прием заявок от участников. Заявки принимаются до 10:00 16 мая.

Генератором случайных чисел будет определено 10 участников конкурса, а также резерв на случай неявки. Список конкурсантов будет опубликован 16 мая. Участие в конкурсе бесплатное, а победителя и участников ждут призы.

Кроме конкурса на поедание пиццы гостей фестиваля в Клину ждет дегустационная площадка, где будут работать более 60 пивоварен со всей России.

Для всех желающих рядом будут работать фудтраки и мобильные уличные кафе. Фри, такос, вареные раки, всевозможные шашлыки, хот-доги, овощи на гриле, сэндвичи, бургеры и еще много других горячих закусок и снеков можно будет попробовать на фестивале «КлинМайFest».

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