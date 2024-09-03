На фестивале «Тягафест» в Подольске пройдут экскурсии и мастер-классы

В Подольске 14 сентября проведут второй заводской фестиваль «Тягафест». С его помощью предприятие «СПКБ Техно» покажет, что работать на заводе не значит заниматься только кабельной промышленностью. В первую очередь там собралось сообщество единомышленников, которым интересно пробовать себя в разных сферах, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Гостей ждут шоу-программа, детские мастер-классы, фотосессия на ретромотоциклах, машинах и знаменитом багги, барбекю и угощения от местной пекарни, экскурсии по «Притягательному заводу СПКБ», лекторий, выступление кавер-группы и многое другое.

На фестивале будет работать фудкорт, где можно будет попробовать барбекю, домашние сыры, свежую выпечку, лимонады и другие блюда. Подольские сыровары решили побаловать всех, кто придёт на это грандиозное мероприятие вкуснейшим жареным сыром Халуми со сладким соусом и итальянскими хлебными палочками Гриссини.

Представят уникальный экспонат, прошедший многие суровые километры по дорогам России, рекордсмена фестиваля скорости «Байкальская миля», а также участника фестиваля «Жигулёвская миля», впервые прошедшего в Тольятти в феврале 2024 года на ледовой акватории Жигулёвского моря, — яркий оранжевый багги «ФМС Горный».

Созданный специально для путешествий по разным уголкам нашей страны талантливыми энтузиастами, красавец багги уже успел завоевать любовь всех тех, кто влюблён в скорость.

Фестиваль пройдет с 12:00 до 19:00 на территории предприятия «СПКБ Техно» по адресу: улица Бронницкая, д. 5.

Для детей до 14 лет вход бесплатный. Мероприятие рассчитано на семьи с детьми.

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