На фестивале «Славянское подворье» в Подольске безопасность обеспечит полиция

В Подольске 30 августа в Дубровицах безопасность на фестивале «Славянское подворье» будут обеспечивать 100 представителей органов внутренних дел, а также 25 волонтеров из молодежных организаций. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Недавно на поле в Дубровицах обсудили вопросы безопасности в рамках подготовки к фестивалю «Славянское подворье». Здесь будут дежурить сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС и скорой помощи, народные дружинники.

За порядком на дорогах проследят инспекторы ГАИ, безопасность мероприятия будут обеспечивать представители правоохранительных структур округа, народных дружин Подольска, а также волонтеры.

На главный фестиваль этого лета приедут порядка 40 творческих коллективов из 25 округов Подмосковья и городов России, а также 15 коллективов округа.

Кульминацией вечера станет выступление Татьяны Куртуковой, покорившей сердца миллионов своим хитом «Матушка Земля». После ее выступления гостей фестиваля ждет музыкальная программа от кавер-группы «Заряд».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.