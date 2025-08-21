На ферме в Клину до конца сентября разрешен самосбор голубики

В Клину на 12 гектарах расположилось более 60 тыс. кустов голубики. Урожай собирают вручную — комбайн здесь не помощник. Машина не отличит спелую ягоду от зеленой. А человек выберет самую крупную и сочную. Плантация разделена на две части. В одной ягоду выращивают на продажу. В другой — собирают гости. Приехать сюда можно всей семьей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Поля расположены в зоне заповедника, поэтому применять сильную химию здесь нельзя. Чтобы растения не болели, их обрабатывают биопрепаратами и фунгицидами. Они безопасны для пчел, шмелей и людей.

«У нас сейчас в производстве 3 основных сорта — это „дюк“, „либерти“ и „трейбер“ и три сорта мы испытываем. Один сорт номерной, у него даже названия нет, „денис блю“ и „рекка“», — рассказал Иван Новиков управляющий фермерским хозяйством «Раздолье».

На плантации грядут перемены. Морозная зима и холодное дождливое лето показали, что нужно менять подход к выращиванию голубики. Сейчас там строятся ягодные тоннели. До прихода зимы пересадят больше 10 тыс. кустов.

На этих полях ленятся только шмели. Несколько лет насекомых закупали в Голландии. Но работать они не спешили. Приходилось буквально ходить по плантации с палками, чтобы заставить их опылять кусты. Теперь в Раздолье шмели отечественные — из Воронежа. И работящие — трудятся с утра до вечера.

Здесь каждый сотрудник — универсал. Сегодня может работать на поле или на холодильном оборудовании, завтра — заниматься упаковкой. А осенью хозяйство готовит кусты к зиме. Специалисты обрезают ветки, фрезеруют землю. Весной снова борьба с сорняками и забота о молодых побегах. А летом вся работа с кустами уходит на второй план — сотрудники собирают ягоду. В этом году впервые открыли самосбор голубики.

В этом году плантация дала рекорд — более 4,5 тонн ягод с гектара. Для сравнения: раньше удавалось собрать только 3-4 тонны со всей территории.

Ягода зреет до конца сентября. Приехать сюда на самосбор можно в любой день. С 6:00 до 18:00 вечера.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.