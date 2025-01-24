На ферме «Российские альпаки» под Дмитровом родился теленок шотландской породы

На семейной ферме «Российские альпаки», расположенной в Дмитровском районе Московской области, родился новый теленок шотландской породы, ставший уже двадцатым представителем этого вида на ферме. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Новому жителю подворья еще не выбрано имя, но он уже наслаждается молоком матери и готовится к своему первому путешествию по вольерам, чтобы познакомиться с другими обитателями фермы.

Смирновы начали свой фермерский путь 10 лет назад с покупки всего лишь нескольких альпак и подаренного альбиноса по имени Чарли — это событие стало своего рода знаковым для их хозяйства. Именно они первыми в России адаптировали альпак к нашим климатическим условиям, что позволило их численности быстро вырасти до тридцати особей. Кроме того, рядом с домиком для альпак расположены загоны с другими животными, включая козу Козюлю, лебедей и трех валлийских овечек.

Ферма «Российские альпаки» становится все более известной среди местных жителей и туристов, которые хотят увидеть разнообразие экзотических животных и оценить уникальные условия их содержания. Это место продолжает вызывать восхищение, так как здесь уделяют большое внимание заботе о каждом питомце.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.