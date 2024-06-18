На «Фабрике 1830» в Балашихе пройдет медиа-фест «Энтузиастов»

В Балашихе на территории сквера «Фабрики 1830» 29 июня с 15:00 до 23:00 пройдет медиа-фест. Это первое масштабное событие фестиваля креативных индустрии «Энтузиасты», который проходит в течение лета на «Фабрике 1830», сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

Гости смогут снимать фото и видео, вести репортажи и онлайн-трансляции, создавать блоги и промты, слушать лекции и участвовать в мастерских. Фестиваль пройдет в формате полного интерактива, под девизом «создавай контент».

Директор фотохроники ТАСС, преподаватель МГУ: мастерская по проявке фотопленки Сергей Шахиджанян расскажет о съемке на Афганский Полароид и про первый в мире фотоаппарат Фохтлендер с объективом Петцваля.

Журналист-интервьюер, консультант известных видеоблогеров Владимир Карпов проведет интерактивную беседу на тему «Почему можете быть интересны именно вы».

Редакция «360 Балашиха» проведет мастерскую по онлайн-репортажу «С места событий».

С подробной программой фестиваля можно познакомиться по ссылке.

Вход свободный.

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