На экоферме в Домодедове появилось новое потомство

Это лето для экофермы стало по-настоящему запоминающимся, так как сразу несколько животных этой весной дали потомство. Теперь гости могут увидеть новых обитателей и понаблюдать за их ростом.

В этом сезоне на ферме появились пять кроликов — белого и черного окраса. Малыши родились всего 10 дней назад, поэтому пока находятся под присмотром сотрудников. В открытый вольер их планируют выпустить уже через неделю.

Пополнение произошло и в семействе овец — здесь родились пять ягнят. Им уже около двух месяцев, и они свободно гуляют по вольеру, привлекая внимание посетителей. Не отстают и морские свинки — их семейство также увеличилось, и теперь они активно осваивают свое пространство.

Самыми маленькими жителями экофермы стали три козленка, появившиеся на свет всего несколько дней назад. Пока они находятся рядом с матерью: по словам сотрудников, выпускать их в общий вольер еще рано. Чтобы окрепнуть и уверенно держаться на ногах, малышам потребуется от двух недель до месяца.

На ферме созданы условия для общения с животными: всех обитателей можно покормить специальными угощениями, подготовленными сотрудниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что все проекты Минсельхоза РФ по семеноводству и генетике крайне важны для фермеров региона. Компании, которые специализируются на научной деятельности, в 9 из 10 случаев имеют успех.

«Со своей стороны готовы поддерживать каждую программу Минсельхоза, выделять средства и находиться в тесном партнерстве», — добавил глава региона.

