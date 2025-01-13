На двух КПО Подмосковья в 2 раза увеличился объем стеклотары в праздники

С 1 по 8 января на территории Московской области объем извлеченной из общего потока отходов стеклянной тары увеличился более чем в два раза. Больше всего стекла жители отправили в мусорные баки 3 и 4 января. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Данные получены с сортировочных мощностей подмосковных региональных операторов Воскресенского и Алексинского кластеров, 100% отходов которых проходят сортировку на КПО «Восток» и КПО «Нева».

Отобранный материал получит вторую жизнь в виде новых стеклянных бутылок, банок и строительных материалов.

Теме раздельного сбора отходов в Подмосковье сегодня уделяется приоритетное внимание.

Применение вторсырья в производстве стеклотары помогает существенно экономить ресурсы — кварцевый песок, сода, известняк, а также электроэнергию.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.