На дорогах Подмосковья выявляют должников

В Подмосковье проходит совместный рейд судебных приставов и сотрудников исполнительного розыска подразделений ГУФССП России по Московской области вместе с инспекторами Госавтоинспекции ГУ МВД России по Московской области проводят совместные исполнительно-разыскные мероприятия на дорогах Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Еженедельно сотрудники ГУФССП России по Московской области совместно с коллегами из смежных структур проводят мероприятия, направленные на выявления должников и их автотранспортных средств, в том числе находящихся в исполнительном розыске. Особое внимание уделяется взысканию задолженности по исполнительным производствам о взыскании административных штрафов за нарушение правил дорожного движения и социально значимым категориям, таким как взыскание алиментных платежей, возмещение ущерба, причиненного преступлениями, взыскания за преступления коррупционной направленности и исполнительным производствам, связанным с воспитанием детей, которые объявлены в исполнительный и Федеральный розыск.

В ходе таких совместных мероприятий на автодорогах Подмосковья благодаря камерам видеонаблюдения выявляют должников, а также разыскиваемое движимое имущество. Водителя автомобиля останавливают и проверяют его или собственника автотранспортного средства на наличие либо отсутствие задолженностей по исполнительным производствам.

Так с начала 2024 года совместно проведено 31 рейдовое мероприятие, проверено 554 автотранспортное средство. Арестован и изъят 121 автомобиль, на месте оплатили задолженность 241 водитель или владелец автотранспорта.

Свыше 6 000 автотранспортных средств были проверены с помощью системы видеонаблюдения «Безопасный регион».

Так же осуществляется совместные выездные проверки таксомоторных парков и мест наиболее компактной стоянки автомашин такси. В ходе таких рейдовых мероприятий выявлено свыше 90 единиц разыскиваемого автотранспорта.

На территории Московской области исполнительно-разыскные мероприятия, направленные на поиск должников и их имущества по исполнительным производствам, проводятся на регулярной основе.

Узнать о задолженности и вовремя ее уплатить можно на официальном сайте ГУФССП России по Московской области в разделе «Банк данных исполнительных производств» или в личном кабинете на портале Госуслуг.

В Московской области работает Главное управление региональной безопасности, в чьем ведении находятся камеры системы видеонаблюдения "Безопасный регион", помогающей обеспечивать правопорядок. Всего в регионе установлено более 132 тыс. таких камер, они есть на коммерческих и соцобъектах, в транспорте и местах массового скопления людей, на подъездах домов и т. д. С их помощью удается быстро находить преступников и нарушителей общественного порядка, а также оперативно пресекать возможные нарушения.