На доме, где живет ветеран войны в Клину, разместили памятную табличку

6 мая 2025 года еще одна табличка в рамках патриотического проекта партии «Единая Россия» «Историческая память» была размещена в Клину на стене многоквартирного дома на улице Мира, дом 18. Здесь проживает Зоя Никаноровна Бабукова, которой недавно исполнился 101 год, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

По поручению губернатора Андрея Воробьева от имени всех клинчан поздравили нашу дорогую Зою Никаноровну с наступающим Днем Победы — праздником, ставшим национальным символом памяти, гордости и благодарности ветеранам за их героизм. Уважаемому ветерану передали поздравления от Президента страны В. В. Путина, Губернатора области А. Ю. Воробьева, а также ценные подарки.

Для Зои Никаноровны в этот день прозвучали стихи и песни от школьников Клина и участников движения «Волонтеры Подмосковья».

В июне 1942 года Зоя Никаноровна с отличием окончила курсы радистов и совсем юной девушкой была направлена в Красную Армию. Оказалась на Ленинградском фронте, на побережье Ладожского озера, где проходила знаменитая «Дорога жизни» в осажденный Ленинград.

После войны много лет работала на Клинском комбинате «Химволокно». Она — единственный кавалер государственной медали СССР «За оборону Ленинграда» в городском округе Клин.

Несмотря на преклонный возраст Зоя Никаноровна до сих пор ясно помнит, как 19-летней девчонкой служила в автомобильном, а затем — в дорожно-эксплуатационном батальоне. Как вместе с боевыми подругами регулировала движение, жила в палатке, зимой и летом стояла на посту, занималась погрузкой, таскала большие бревна к дороге.

«Низкий поклон Вам, Зоя Никаноровна, за Победу, за смелость, доблесть, героизм и самопожертвование! Желаем здоровья, праздничного победного настроения, сил и бодрости!», — поздравила уважаемого ветерана Глава городского округа Клин А. Д. Сокольская.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начали начислять выплаты фронтовикам в преддверии Дня Победы.

«Как мы обещали, уже начаты выплаты всем нашим фронтовикам, тыловикам, всем нашим героям, дай Бог им всем здоровья», — сказал Воробьев.