На «Доброделе» открылось голосование «Сделаем Подмосковье безопасным вместе»

Главное управление региональной безопасности Московской области приглашает жителей региона принять активное участие в сборе предложений по мероприятиям, направленным на повышение уровня безопасности и борьбы с преступностью в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На странице голосования расскажите о местах, которые вы считаете небезопасными, предложите свои варианты решения проблем. Приглашайте друзей и соседей делиться своим мнением и поддержать мероприятия по уже отмеченным точкам. Голосование продлится до 16 февраля включительно.

Как отметить участок?

Перейдите на карту и выберите свой муниципалитет. Затем найдите место, которое Вы считаете небезопасным, и поставьте отметку на карте. Опишите это место и, по возможности, добавьте фотографию. Для сохранения вашей отметки авторизуйтесь с помощью подтвержденной учетной записи ЕСИА.

Каждый житель может выбрать один участок.

При заполнении информации о выбранном участке, обязательно укажите точный адрес, включая город, улицу и номер дома.

Какие мероприятия могут быть реализованы?

Установка видеонаблюдения;

Включение объекта в маршрут патрулирования полиции;

Дополнительный контроль за объектами, негативно влияющими на криминогенную обстановку: продажа алкоголя, игровые заведения, ночные клубы и т. д.;

Организация проведения рейдовых мероприятий;

Привлечение общественности: добровольные народные дружины, советы домов, казаки, старшие по подъездам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что благодаря внедренной в области системе «Безопасный регион» за 2024 год удалось раскрыть более 3,5 тыс. преступлений.

«Жизнь ускоряется, мы понимаем, что на органах власти лежит огромная ответственность за благополучие жителей, состояние экономики и инфраструктуры, безопасность в каждой отрасли и на каждой территории. Нам необходимы умные и технологичные решения, цифровые трансформации в управлении. Одно из них — система „Безопасный регион“. Это более 150 тыс. видеокамер, 40 тыс. из них — с функцией распознавания лиц. В прошлом году мы интегрировались с видеонаблюдением Москвы и наращиваем количество видеокамер каждый год. Видим эффект, с их помощью раскрывается большое количество преступлений», — сказал Воробьев.

В Подмосковье активно развивается система видеонаблюдения «Безопасный регион». За прошедший год установлено 17,4 тыс. новых камер, а в 2025 году планируется добавить еще 10 тыс. устройств.