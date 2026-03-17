На День открытых дверей приглашает старшеклассников егорьевский Колледж

Колледж педагогики и искусства, филиал коломенского Государственного социально-гуманитарного университета, приглашает школьников 6 -11 классов и их родителей на встречу, сообщает пресс-служба учреждения.

День открытых дверей пройдет в ближайшую субботу, 21 марта, начало в 11.00.

День открытых дверей — это возможность познакомиться с учебным заведением, узнать об интересных творческих профессиях и примерить их на себя.

«Наша задача — не просто показать профессию, а дать возможность ребятам почувствовать ее изнутри: встретиться с реальными задачами и понять, насколько эта сфера близка ему лично», — говорит директор колледжа Татьяна Демкина.

Колледж педагогики и искусства предлагает абитуриентам несколько направлений обучения: музыкальное образование; дошкольное образование; изобразительное искусство и черчение; педагогика дополнительного образования в области хореографии; педагогика дополнительного образования в области сценической деятельности.

В программе мартовского Дня открытых дверей встреча с преподавателями и студентами; мастер-классы; профессиональные пробы; экскурсии по колледжу и общежитию; ответы на вопросы; концерт.

Колледж ждет гостей по адресу Егорьевск, ул. Советская, д. 193.