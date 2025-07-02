На Дальнем Востоке открыли новый вид грибов

В Сихотэ-Алинском заповеднике, расположенном в Приморском крае, группа ученых сделала открытие нового для науки вида грибов. По информации, предоставленной пресс-службой заповедника, найденный экземпляр относится к редкому роду плевромицес, который был впервые описан всего 7 лет назад, в 2018 году, сообщает «КомсаNews» .

«Летом 2024 года на территории Сихотэ-Алинского заповедника микологи обнаружили неизвестный науке гриб. Он обитает на опавших веточках рододендрона Фори (Rhododendron brachycarpum ssp. fauriei) — редкого реликтового растения, которое сохранилось с тех времен, когда на Дальнем Востоке был субтропический климат», — уточнили в заповеднике.

Уникальную находку обнаружили специалисты-микологи из Ботанического института РАН, Тульского педагогического университета и сотрудница заповедника Светлана Бондарчук. Новому виду было присвоено название плевромицес фори (Pleuromyces fauriei) в честь растения, на котором он растет.

До настоящего времени науке был известен лишь один представитель данного рода — плевромицес венгерский, ареал распространения которого охватывает Европу, Азию и Северную Америку. Отличительной особенностью обнаруженного гриба являются его крошечные размеры (от одного до трех миллиметров), а также его важная роль в поддержании экологического баланса за счет участия в процессе разложения органических веществ.

Доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии, РУДН имени Патриса Лумумбы, член Общественного совета при Минприроды России, Общественного совета базовой организации государств — участников СНГ по экологическому образованию, главный редактор научного интернет-журнала «Отходы и ресурсы» Владимир Пинаев подчеркнул, что подобные открытия свидетельствуют о том, что Земля еще хранит множество нераскрытых тайн.

«Говорить о научной или практически ценности обнаруженного гриба пока сложно. Важно понять, какими свойствами он обладает, как его может использовать человек. Новый вид — это всегда возможность понять тончайшие взаимосвязи в существующих экосистемах, изучить особенности местности и динамику изменений в конкретной местности», — отметил он.

Пинаев также добавил, что с научной точки зрения обнаружение Pleuromyces fauriei позволило расширить понимание процессов, происходящих в экосистеме, и уточнить детали разложения органики с помощью этого гриба.