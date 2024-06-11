На четвереньках: именитый боец выполз из заведения

сегодня в 03:05

The Sun опубликовало запись, где британский боец после чрезмерных возлияний выползал из паба.

Фьюри пытался встать, опираясь на опору освещения, но попытка выйти из «нокдауна» не удалась.

«Экс-чемпион мира не пил больше года, но, вероятно, боксер до сих пор не отошел от поражения в недавнем бою», — сказано в сообщении.

О дальнейших событиях издание умалчивает.