На четвереньках: именитый боец выполз из заведения
Перебравшего спиртного боксера Фьюри выгнали из английского паба
Перебравшего спиртного боксера Тайсона Фьюри выгнали из английского паба, пишет РЕН ТВ.
The Sun опубликовало запись, где британский боец после чрезмерных возлияний выползал из паба.
Фьюри пытался встать, опираясь на опору освещения, но попытка выйти из «нокдауна» не удалась.
«Экс-чемпион мира не пил больше года, но, вероятно, боксер до сих пор не отошел от поражения в недавнем бою», — сказано в сообщении.
О дальнейших событиях издание умалчивает.