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На большей части Подмосковья в четверг ожидается III класс пожарной опасности

В четверг на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Луховицком, Наро-Фоминском, Подольском, Ступинском лесничествах и в лесничестве «Русский лес» — II класс пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

26 апреля на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Луховицком и Шатурском лесничествах — I класс, в Бородинском, Виноградовском, Дмитровском, Егорьевском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Московском учебно-опытном, Наро-Фоминском, Ногинском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — III класс пожарной опасности.

27 апреля на всей территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни воздух прогреется до 19-21 градусов, ночью температура опустится до 12-15 градусов. Синоптики обещают переменную облачность, возможны кратковременные дожди.

В случае обнаружения возгорания нужно незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории РФ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.