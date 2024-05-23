На большей части Подмосковья в четверг ожидается III класс пожарной опасности

В четверг на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности. В Волоколамском, Истринском и Наро-Фоминском лесничествах — II класс пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

24 мая на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Егорьевском, Ногинском, Орехово-Зуевском, Ступинском и Шатурском лесничествах — IV класс пожарной опасности.

25 мая на большей части территории Московской области ожидается IV класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Истринском, Клинском, Луховицком, Наро-Фоминском, Подольском, Ступинском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — III класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет 20-24 градусов, ночью — 10-11 градусов. Синоптики обещают малооблачную погоду, без осадков.

В случае обнаружения возгорания просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории РФ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.