На большей части Подмосковья 31 октября ожидается I класс пожарной опасности
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30 октября на территории гослесфонда Московской области возгораний не зафиксировано, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.
31 октября и 1 ноября на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Ступинском лесничестве — II класс пожарной опасности.
2 ноября на всей территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности.
Сегодня и в ближайшие дни температура будет 2-8 градусов, ночью — 2-6 градусов. Синоптики обещают облачную погоду, возможны дожди.
В случае обнаружения возгорания, нужно незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.
«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.