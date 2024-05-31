На большей части Подмосковья 31 мая ожидается IV класс пожарной опасности

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30 мая на территории гослесфонда Московской области произошли пять пожаров: на площади 0,3 га в Ногинском сельском участковом лесничестве в 1 км от села Ямкино Богородского округа, на площади 0,08 га в Белоомутском участковом лесничестве в 7 км от деревни Лесное г. о. Луховицы, на площади 0,04 га в Ступинском участковом лесничестве в 5 км от города Ступино, на площади 0,1 га в Свердловском участковом лесничестве в 2 км от поселка Свердловский округа Лосино-Петровский, на площади 0,01 га в Кудиновском участковом лесничестве в 2 км от поселка Зеленый Богородского округа, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

При тушении возгораний были задействованы 29 единиц техники и 61 человек личного состава лесопожарных формирований. Все пожары были потушены в день выявления.

31 мая на большей части территории Московской области ожидается IV класс пожарной опасности, в Волоколамском, Егорьевском, Звенигородском, Истринском, Орехово-Зуевском, Подольском и Шатурском лесничествах — III класс, в Клинском лесничестве — II класс пожарной опасности.

1 июня на большей части территории Московской области ожидается IV класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Истринском, Луховицком, Московском учебно-опытном и Подольском лесничествах — III класс, в Клинском лесничестве — II класс пожарной опасности.

2 июня на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Бородинском, Виноградовском, Волоколамском, Истринском, Луховицком, Подольском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — III класс, в Егорьевском, Наро-Фоминском, Ступинском, Шатурском лесничествах и в лесничестве «Русский лес» — IV класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет 28-29 градусов, ночью — 17-18 градусов. Синоптики обещают в целом малооблачную погоду, возможны кратковременные дожди с грозами.

В случае обнаружения возгорания, нужно незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.