На большей части Подмосковья 3 июня ожидается IV класс пожарной опасности

3 июня на большей части территории Московской области ожидается IV класс пожарной опасности, в Волоколамском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Сергиево-Посадском, Московском учебно-опытном и Ступинском лесничествах — III класс, в Бородинском, Егорьевском, Подольском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — II класс пожарной опасности.

4 июня на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Звенигородском, Подольском, Виноградовском, Ногинском, Орехово-Зуевском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — II класс, в Ступинском и Луховицком лесничествах — III класс, в Наро-Фоминском лесничестве — IV класс пожарной опасности.

5 июня на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Звенигородском, Подольском, Луховицком, Виноградовском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — III класс, в Наро-Фоминском и Ступинском лесничествах — IV класс пожарной опасности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.