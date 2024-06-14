На болотах Подмосковья растет хищная росянка, поедающая насекомых

«Подмосковье славится своим природным богатством, среди которого есть по истине уникальные виды. Росянка английская известна своей способностью питаться насекомыми, что выделяет ее на фоне других растений. Железки на ее листьях источают липкий ядовитый секрет, когда, например, муха или комар садятся на ее лист, то сразу же прилипают и со временем обездвиживаются. Получив сигнал, что в ловушку попалось какое-то насекомое, лист начинает медленно заворачиваться вокруг жертвы, после чего включается процесс ее переваривания. Хищничество позволяет росянке получать дополнительные питательные вещества из своей добычи, такие как азот, который может быть ограничен в почвах, где они растут».

По мнению специалистов, помимо паралитического яда, слизь содержит и пищеварительные вещества, которые не только переваривают добычу, но и сигнализируют растению, что в ловушку попало именно насекомое, а не капля воды или несъедобный мусор. Еще одной уникальной особенностью росянки является то, что она в отличие от других хищных растений, таких как мухоловка и кувшиночник, умеет размягчать и переваривать хитин.

Росянки также привлекают внимание своими красочными цветками, которые могут быть белыми, розовыми или красными, поэтому они часто используются как декоративные растения в садах и коллекциях растений.

Общее количество видов росянок составляет около 194, и большинство из них являются эндемиками определенных регионов, что делает их объектом интереса для ботаников и любителей экзотических растений, однако не стоит забывать о том, что где-то это растение редко и находится под охраной, как, например в нашем регионе.

В Подмосковье росянку английскую можно встретить на болотах в Волоколамске, Лотошине, Сергиево-Посадском округе, Клину, Рузе, Люберцах, Балашихе, Богородском округе, Дмитровском округе, Егорьевске, Шатуре, Дубне, Талдоме.

«Росянка английская является редким видом, занесенным в Красную книгу Московской области и изымать ее из естественной среды запрещено. Мы рекомендуем нашим жителям, увлеченным экзотическими и необычными видами растений, приобретать декоративные, специально выведенные виды в специализированных магазинах, ведь большое количество цветов, папоротников, мхов успешно выращивается человеком в теплицах и оранжереях», — добавил Тихон Фирсов.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.