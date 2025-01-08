На благоустроенной территории Синички в Красногорске прошел рождественский праздник

На новой благоустроенной территории реки Синички многочисленных гостей ждали традиционные зимние колядки, веселые и необычные развлечения, терпкий горячий чай и вкусные сладкие угощения. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.

От имени Главы городского округа Красногорск Дмитрия Владимировича Волкова жителей поздравила первый заместитель главы Наталья Сергеевна Тимошина.

Мероприятие длилось около полутора часов. Главными гостями праздника стали семьи с маленькими детьми. Посетители мероприятия участвовали в веселых конкурсах, пели, танцевали и участвовали в активностях. Также перед зрителями выступили несколько народных коллективов с традиционным репертуаром.

Обновленная набережная реки Синичка станет достоянием Красногорска и прочно войдет в список излюбленных мест для отдыха местных жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.