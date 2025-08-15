На берегу Волги в Дубне открылась фотовыставка про градообразующие предприятия

Предприятия корпорации «Промтех» входят в число градообразующих в Дубне. Новая фотовыставка, которая открылась на набережной — «Разработка и производство — две стороны одной медали» — рассказывает об их сотрудниках, тех, кто ежедневно решает задачи по развитию российской промышленности. Их уже 4 тыс. человек, а вместе с членами семей и того больше. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мы хотели, чтобы все увидели, что у нас много разной и интересной работы, 90% и больше — это то, что в стране не делалось никогда, мы идем первыми. Нам тяжело, но мы идем, к нам приезжают люди со всей страны ради интересной работы», — отметил генеральный директор корпорации «ПРОМТЕХ» Валерий Шадрин.

Экспозиция приурочена к юбилеям градообразующих дубненских предприятий: «Опытно конструкторскому бюро „Аэрокосмические системы“ и заводу „ПРОМТЕХ-Дубна“ исполнилось 15 лет, а объединяющей их Корпорации „ПРОМТЕХ“ -30.

«Предприятие достаточно закрытое, не все могут туда попасть. И хотелось бы, чтобы эта фотовыставка была еще одним поводом для гордости для наших работников», — пояснил генеральный директор АО «ПРОМТЕХ — Дубна» Тарас Рассолов.

Гордиться есть чем. В этом году была создана, испытана и апробирована система электропитания самолета МС-21. Программа была реализована за 2 года. Это крупная победа не только Дубны, но и всей российской гражданской авиации. На открытии выставки глава Дубны также отметил особую роль предприятия как в жизни города, так и страны в целом.

«Хочу поблагодарить весь коллектив предприятия за успешную реализацию важных государственных задач, которые ставят наш президент и губернатор», — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.

Главные герои выставки — рабочие, инженеры, мастера своего дела. Представленные предприятия корпорации ПРОМТЕХ — Опытно-конструкторское бюро «Аэрокосмические системы», завод «ПРОМТЕХ-Дубна», «Дубненский завод коммутационной техники».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.