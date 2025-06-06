На берегу озера в поселке Красногорска появятся спортивные и игровая площадки

Территорию для отдыха и занятий физкультурой оборудуют на берегу озера Торфянка в поселке Нахабино подмосковного Красногорска. Работы по благоустройству набережной уже стартовали. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Установлено ограждение строительной площадки. Частично проведены работы по санитарной вырубке деревьев. Рабочие также приступили к выполнению земляных работ. Планируется, что благоустройство территории завершится до 15 октября», — сказала заместитель главы администрации городского округа Красногорск Елена Горшкова.

Она добавила, что озеро расположено в центре жилого микрорайона, и является излюбленным местом отдыха местных жителей. При разработке концепции благоустройства были учтены их пожелания. Соответствующий опрос проводился на сайте администрации Красногорска.

Основной идеей благоустройства стало создание закольцованного бегового маршрута на набережной. Помимо беговой и прогулочной дорожек, на берегу озера появятся детская игровая площадка с мягким покрытием, площадки для воркаута и игры в настольный теннис, уединенные зоны для тихого отдыха — со скамьями, качелями и навесами.

На территории проведут озеленение. Для безопасности установят уличные светильники. Также проектом предусмотрена организация парковки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.