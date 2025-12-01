На базе школы № 2 прошли «Каникулярные клубы Движения Первых»

Первые дни клубов начались с погружения в историю и культуру нашей малой родины. Ребята смотрели вдохновляющее видео о Кашире — узнали много нового о местах, которые знаем с детства; слушали песни, наполненные любовью к родным просторам; творили: каждый участник создал авторский шеврон на тему родного края, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На третий день провели захватывающий мастер‑класс по сборке и разборке автоматов. Ребята с азартом осваивали новые навыки, соревновались в скорости и точности.

Настоящим погружением в мир медиа стал для наших ребят мастер‑класс от журналиста РИАМО Ивана Дуброва.

Ребята не просто слушали теорию — они активно участвовали в обсуждении, пробовали формулировать вопросы для интервью и анализировали примеры удачных публикаций.

Спикер щедро делился лайфхаками: от поиска эксклюзивной информации до способов удержать внимание читателя.

Дальше ребят жали мероприятия, посвященные науке и технологиям, а также патриотизму.

Каждый день участников был наполнен новыми знаниями, интересными открытиями и яркими эмоциями.

